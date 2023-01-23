『スモールワールド：リバーワールド Small World: River World 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 00時 58分に出品され03月27日 00時 58分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スモールワールド：リバーワールド Small World: River World 並行輸入品



【商品説明】

・プレイ人数：2-5人

・作者：Philippe Keyaerts

・本商品は拡張セットのため、これだけで遊ぶ事はできません。遊ぶには「スモールワールド」基本セットが必要です。



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ スモールワールド：リバーワールド

Small

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River

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並行輸入品