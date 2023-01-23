『スモールワールド：リバーワールド Small World: River World 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 00時 58分に出品され03月27日 00時 58分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スモールワールド：リバーワールド Small World: River World 並行輸入品
【商品説明】
・プレイ人数：2-5人
・作者：Philippe Keyaerts
・本商品は拡張セットのため、これだけで遊ぶ事はできません。遊ぶには「スモールワールド」基本セットが必要です。
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8595円
408 入札履歴
終了
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