『Penn Plax Cascade Preset Submersible Aquarium Heater 75-Watt by Penn-Plax 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 08時 38分に出品され05月03日 08時 38分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Penn Plax Cascade Preset Submersible Aquarium Heater， 75-Watt by Penn-PlaxPenn-Plax Cascade Heat Aquarium Heater Fully Submersible Great for Freshwater and Saltwater Fish Tanks 8.5” Length 75 Wattブランド：Penn-Plax商品サイズ：75W - Up to 15 Gal高さ：4.6 cm横幅：8.6 cm奥行：26.9 cm 商品番号：CH875色：Multicolor素材：