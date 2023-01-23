『セイコー クロック 置き時計 電波 アナログ 木枠 濃茶 木目 模様 濃茶 木地 BZ239B SEIKO【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 09分に出品され03月28日 00時 09分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セイコー クロック 置き時計 電波 アナログ 木枠 濃茶 木目 模様 濃茶 木地 BZ239B SEIKO



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 32.50 cm

重量 : 1.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。