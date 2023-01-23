『TAMURA Yauco 総レース多機能ボディシェーパー TYP90 ブラック S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 35分に出品され03月14日 05時 35分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 美しさと快適さ、そして高いフィット感が特徴の補正下着です。 生産国:日本 素材・材質:身生地:ナイロン75%、ポリウレタン25%レース部:ナイロン76%、ポリエステル12%、レーヨン12% 仕様:・フルカップタイプ・カップ受け有り・胸元にパールリボン1個・ワイヤー、ボーン無し・丸パット付き(ポリエステル100%)・手洗い可・特許4408130号・意匠登録1313865号

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