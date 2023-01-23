『[ホワイトクローバー] 遺骨ペンダント メモリアルペンダント ペット供養 ステンレス 無地 MEMPD100SV【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 06時 57分に出品され03月17日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
チェーン：43cm（アジャスター5cm付なので43〜48cmで着用できます）
素材：サージカルステンレス316L
W×H×D（トップのみ）：約8×25×5.9mm
重量（トップ・チェーン含む）：約11.6g
刻印：対応不可
付属品：ドライバー、ロウト、ピンセット、オリジナルBOX、ペーパーバッグ
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[ホワイトクローバー] 遺骨ペンダント メモリアルペンダント ペット供養 ステンレス 無地 MEMPD100SV
¥ 8393
落札価格8595円
591 入札履歴
終了
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