『プチリュバンのトリミングテーブル 外付けアーム 交換用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 00時 24分に出品され04月03日 00時 24分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「プチリュバン」より引用"
【商品名】
プチリュバンのトリミングテーブル 外付けアーム 交換用
【商品説明】
・【プチリュバン対応商品】6段階式高さ調節トリミングテーブル（M，L)／アジャスター付トリミングテーブル足ブラック×台面ブラック 高さ77〜78cm，86〜87cm／アジャスター付トリミングテーブル足ブラック×台面グリーン 高さ77〜78cm，86〜87cm／トリミングテーブルブラック／トリミングテーブルLサイズブラック 高さ78cm／大型トリミングテーブルLL
・付属のリード紐の長さ調節が可能になりました。
・新品
・縦：約105cm 横：約25cm 厚さ3cmまでのテーブルに取付可能
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8595円
778 入札履歴
終了
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