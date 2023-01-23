『国産 ドッグフード 鹿肉 ギフトナー ベニソンレシピ 小粒 900g×3個セット GIFTNER 無添加 小型犬 シニア パピー 成犬 高齢【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 19時 59分に出品され05月17日 19時 59分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国産 ドッグフード 鹿肉 ギフトナー ベニソンレシピ 小粒 900g×3個セット GIFTNER 無添加 小型犬 シニア パピー 成犬 高齢
【商品説明】
・Antioxidants and preservatives free
・Deer meat dog food
・Domestic Dog Hood
・For Puppies， Adults， Elderly Dogs， For All Breeds
・Formulated with lactic acid bacteria
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 : 2.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8595円
153 入札履歴
終了
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