『AJAZZ AK832 薄型 メカニカルキーボード ワイヤレス、Bluetooth 5.0、有線接続 青軸 MACキーボード 静音リング 液【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 17時 35分に出品され04月22日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AJAZZ AK832 薄型 メカニカルキーボード ワイヤレス、Bluetooth 5.0、有線接続 青軸 MACキーボード 静音リング 液



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。