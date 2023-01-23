『KATO Nゲージ 東武鉄道8000系 更新車 4両増結セット 10-1648 鉄道模型 電車【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 55分に出品され04月14日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ 東武鉄道8000系 更新車 4両増結セット 10-1648 鉄道模型 電車
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 20.50 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8595円
917 入札履歴
終了
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