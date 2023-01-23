『ダルトン(Dulton) ガルバナイズド タンク S 10号鉢目安 BOTANY 鉢カバー ポット プランター 高【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 10時 03分に出品され05月04日 10時 03分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ダルトン(Dulton) ガルバナイズド タンク S 10号鉢目安 BOTANY 鉢カバー ポット プランター 高さ345mm 直径358mm 容量35L NBZ-0460S
商品コード：16062490582
サイズ：Small
カラー：ガルバナイズド
サイズ:H.345mm 直径358mm
重量:4.4kg
容量:35L
材質:ガルバナイズドシート(クリアラッカー仕上げ)
原産国:中国
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落札価格8595円
344 入札履歴
終了
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