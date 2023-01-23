『(アルピナ) サングラス ROCKET YOUTH キッズ パンプキンオレンジマット one size【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 15時 24分に出品され03月18日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(アルピナ) サングラス ROCKET YOUTH キッズ パンプキンオレンジマット one size
商品コード：53061157397
型番：A8715341
サイズ：Free Size
カラー：パンプキンオレンジマット
UV:(紫外線)ABCから目を保護します。
風の流入を防ぐよう設計されたレンズカーブ。
高さ・幅の調整可能なノーズパッドにより適正なポジションでの装着が可能です。
可視光線透過率 13%
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落札価格8595円
441 入札履歴
終了
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