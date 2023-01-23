『(アルピナ) サングラス ROCKET YOUTH キッズ パンプキンオレンジマット one size【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 15時 24分に出品され03月18日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 (アルピナ) サングラス ROCKET YOUTH キッズ パンプキンオレンジマット one size



商品コード：53061157397

型番：A8715341

サイズ：Free Size

カラー：パンプキンオレンジマット



UV:(紫外線)ABCから目を保護します。

風の流入を防ぐよう設計されたレンズカーブ。

高さ・幅の調整可能なノーズパッドにより適正なポジションでの装着が可能です。

可視光線透過率 13%