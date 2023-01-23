『sanwa 手指消毒剤メディシュッシュ 詰替用 4L 101-652【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 03分に出品され03月31日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,594円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【メーカー】

(株)三和製作所



【仕様】

容量(L)：4



【材質・仕上げ】

成分：(本体100ml中)ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール、グリセリン、グリセリン脂肪酸エスエル、ヒアルロン酸Na



【質量】

4200.000G