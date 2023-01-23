『Pajar パジャール LOGAN BACK PACK バック リュック レディース メンズ 撥水 BAG カバン (ブラック)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 27分に出品され03月25日 02時 27分に終了予定です。即決価格は8,594円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「Pajar」より引用"



【商品名】

Pajar パジャール LOGAN BACK PACK バック リュック レディース メンズ 撥水 BAG カバン (ブラック)



【商品説明】

・【外側】サイドポケット×2 フロントポケット×1 【内側】オープンポケット×2

・サイズ：W39cm/H50cm/D13cm

・メイン素材: ナイロン

・素材：ナイロン60％、ポリエステル35％、レザー5％

・表地: ナイロン

・開口部：ストラップ・レース



【サイズ】

高さ : 16.39 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 46.79 cm

重量 : 1.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Pajar

パジャール

LOGAN

BACK

PACK

バック

リュック

レディース

メンズ

撥水

BAG

カバン

(ブラック)