『Pajar パジャール LOGAN BACK PACK バック リュック レディース メンズ 撥水 BAG カバン (ブラック)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 27分に出品され03月25日 02時 27分に終了予定です。即決価格は8,594円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Pajar」より引用"
【商品名】
Pajar パジャール LOGAN BACK PACK バック リュック レディース メンズ 撥水 BAG カバン (ブラック)
【商品説明】
・【外側】サイドポケット×2 フロントポケット×1 【内側】オープンポケット×2
・サイズ：W39cm/H50cm/D13cm
・メイン素材: ナイロン
・素材：ナイロン60％、ポリエステル35％、レザー5％
・表地: ナイロン
・開口部：ストラップ・レース
【サイズ】
高さ : 16.39 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 46.79 cm
重量 : 1.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8594円
978 入札履歴
終了
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