『メカニカルキーボードのキーキャップ 87 TKL / 108分の104 MXについてPBTホワイトプディングキーキャップバックライトDoub【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 21分に出品され03月23日 12時 21分に終了予定です。即決価格は8,594円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メカニカルキーボードのキーキャップ 87 TKL / 108分の104 MXについてPBTホワイトプディングキーキャップバックライトDoubleshotとキーキャップホルダーは、機械的キーボードスイッチ
【商品説明】
・アプリケーション：デスクトップ
・アプリケーション：ラップトップ
・キーボード標準：104のキー
・タイプ：有線
・出願番号
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8594円
182 入札履歴
終了
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