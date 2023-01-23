『メカニカルキーボードのキーキャップ 87 TKL / 108分の104 MXについてPBTホワイトプディングキーキャップバックライトDoub【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 21分に出品され03月23日 12時 21分に終了予定です。即決価格は8,594円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メカニカルキーボードのキーキャップ 87 TKL / 108分の104 MXについてPBTホワイトプディングキーキャップバックライトDoubleshotとキーキャップホルダーは、機械的キーボードスイッチ



【商品説明】

・アプリケーション：デスクトップ

・アプリケーション：ラップトップ

・キーボード標準：104のキー

・タイプ：有線

・出願番号



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。