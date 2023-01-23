『Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD60-GC 長さ60cm 奥行19cm 高さ30cm 容量22L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 06時 57分に出品され04月27日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,594円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD60-GC 長さ60cm 奥行19cm 高さ30cm 容量22L
【商品説明】
・SPD60 深型スリムプランター60型 容量・約22リットル
・内寸 長さ56cm×奥行き15cm×深さ27cm
・土を直接入れて野外で使用できます！
・外寸 長さ60cm×奥行き19cm×高さ30cm
・日本製
・色はガーデンクリーム
【サイズ】
高さ : 23.01 cm
横幅 : 34.01 cm
奥行 : 64.01 cm
重量 : 3.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8594円
674 入札履歴
終了
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