『日置電機 ACクランプメータ CM3289【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 34分に出品され03月19日 10時 34分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 センサ部をスリムにリニューアル！新形状で挟みやすさ抜群 です。 (CM3289) 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型です。 (CM3289) CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応します。 校正書類:- 直流電流(A):- 交流電流(A):1000 直流電圧(V):600 交流電圧(V):600 抵抗(Ω):41.99M クランプ径:Φ33mm 検波方式:真の実効値整流(RMS) 最大測定導体径(mm):33mm 最大表示(カウント):4199 電源:コイン形リチウム電池 (CR2032) 幅×奥行×高さ:57W × 181H × 16D mm 使用温度範囲-25I65 【重量】 100g 【付属品】 携帯用ケース9398 ×1 テストリードL9208 ×1 リチウム電池CR2032 ×1 取扱説明書 ×1 【入数】 1台 【原産国】 日本 CM3289