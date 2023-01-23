『日置電機 ACクランプメータ CM3289【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 34分に出品され03月19日 10時 34分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
センサ部をスリムにリニューアル！新形状で挟みやすさ抜群 です。 (CM3289) 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型です。 (CM3289) CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応します。 校正書類:- 直流電流(A):- 交流電流(A):1000 直流電圧(V):600 交流電圧(V):600 抵抗(Ω):41.99M クランプ径:Φ33mm 検波方式:真の実効値整流(RMS) 最大測定導体径(mm):33mm 最大表示(カウント):4199 電源:コイン形リチウム電池 (CR2032) 幅×奥行×高さ:57W × 181H × 16D mm 使用温度範囲-25I65 【重量】 100g 【付属品】 携帯用ケース9398 ×1 テストリードL9208 ×1 リチウム電池CR2032 ×1 取扱説明書 ×1 【入数】 1台 【原産国】 日本 CM3289
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 8539
イチネンTASCO TA142VK 真空ゲージキット
¥ 8533
時計 修理工具 BERGEON［ベルジョン］ アルミリング付き 眼鏡用キズミ（ルーペ） 2.0度（5.0倍） BE7913 正規輸入品
¥ 8532
MATUI ストレートエッジ 片刃凹無 400mm S-KN-40
¥ 8530
ＡＴＥＮ ＵＳＢ ｔｏ ＲＳ−４８５ 変換器／２ポート UC4852≪お取寄商品≫
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糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.2% 日本語説明書付き
¥ 8525
シンワ測定(Shinwa Sokutei) 糖度計 屈折式 ０?３２％ 70175
¥ 8520
シンワ測定(Shinwa Sokutei) 糖度計 屈折式 ０?９０％ 70177
¥ 8520
BOSEAN硫化水素測定器 検知器 H2S検出器 ガス漏れ検知 H2S漏れ検知 音 光 振動アラーム IP65 高精度 携帯用 USB充電 日本語切り替え可能 …
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Huepar 2ライン グリーン レーザー墨出し器 2ポイント 緑色 クロスラインレーザー 自動水平調整機能 高輝度 ライン出射角110°＆
¥ 8509
ＡＴＥＮ Ｃａｔ５ｅ ＵＴＰケーブル／ＫＶＭスイッチ・延長器専用／ＲＪ−４５コネクタ付／２０ｍ 2L-BU5E020≪お取寄商品≫
¥ 8509
ＫＩＮＫＩ 4909275082369 ハイスペックインフレーター KHG-01
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SK|TAIHEI 大平産業 標尺用如意棒 LRA-S 伸縮式 水準測量/高低差/スタッフ/標尺スタンド/箱尺
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ユニット 撮影用黒板 横型 373-04A
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HGK 手持 屈折式糖度計 Brix 0~32% FG-113 電池等不要で野菜や果物の糖度が一目で測れます 温度自動補正機能付だから、その
¥ 8505
計測器具 電子計測器 電子計量器 テスター Karubi 大気汚染測定器 空気測定器 aq
¥ 8492
タニタ 残留塩素チェッカー ホワイト EW506WH
¥ 8485
クロダ ねじゲージ Ｍ１４×１．５−６Ｈ ＧＰ×ＮＰ M14X1.5-6H GPXNP
¥ 8485
落札価格8593円
226 入札履歴
終了
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