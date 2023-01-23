『AIFY キャットタワー 抗菌 消臭 据え置き スリム ミニ ハンモック付 おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻紐 140cm アイボリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 16時 43分に出品され03月07日 16時 43分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【抗菌& 消臭】 ナノ構造の光触媒で安心安全です。 天然鉱物から作れる、酸化チタン粒子を名のレベルの無数の小さな穴の開いたシェルで包み込んでいます。シェルの穴から取り込んだ光・空気中の水分・酸素と中央の酸化チタンが反応し、有機物（臭気・汚れ・ウイルス・細菌・カビ・有害物質）を二酸化炭素と水に分解します。 そのパワーは消毒に広く使われてるオゾンや塩素より強力安全性の高い抗菌/消臭方法です。 【猫が喜ぶ機能満載】見晴らしのよい高台、大きい隠れ家、爪とぎポール、遊び放題の幅広い台座、くつろげるハンモックなどを取り付きました。猫ちゃんの遊び場としてピッタリの室内用キャットランドです。 【安心できるパーソナルスペース】 大きい隠れ家での猫ちゃんパーソナルスペースを確保できます。柔?