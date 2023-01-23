『(熱帯魚・淡水エビ) ルリーシュリンプ 1.5cm± 30匹【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 12時 13分に出品され03月17日 12時 13分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 販売名：ルリーシュリンプ

学名：Neocaridina denticulata sinensis var.

分布：改良品種

最大体長：3cm



写真はイメージです。実際にお届けする個体ではございません。