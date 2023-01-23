『キャットタワー 猫爪とぎポール 麻縄 木製 猫の家 強固 耐久性 爪とぎポール キャットタワー 遊ぶ 休憩 睡眠 観察 透明宇宙船カプセル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 11時 37分に出品され03月08日 11時 37分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャットタワー 猫爪とぎポール 麻縄 木製 猫の家 強固 耐久性 爪とぎポール キャットタワー 遊ぶ 休憩 睡眠 観察 透明宇宙船カプセル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 64.00 cm

重量 : 7.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。