『Blu-ray)相川七瀬/ROCK KINGDOM〈3枚組〉 (AVXD-32298)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 44分に出品され03月24日 01時 44分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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メディア： Blu-ray

発売日： 2022/07/07



相川七瀬のデビュー25周年記念作品。2021年7月に行なわれた25周年記念ツアーのファイナルとなるZEPP TOKYO公演と、豪華ゲスト参加の「ROCK NEVERLAND」中野サンプラザ公演、そのほかを収める。



[カテゴリ:相川七瀬][7]

[むろひめしん／おだてつろう／あいかわななせ／ほていともやす／ぶたおとめ／しばさきひろし]

