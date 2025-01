ダイワ(DAIWA) クリスティアワカサギ HG タイプC SS 27.5cm SS 釣り竿【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ダイワ(DAIWA) クリスティアワカサギ HG タイプC SS 27.5cm SS 釣り竿



【商品説明】

・Compatible Fields: Dome Ships, Boats, Ice

・Daiwa technology and "Saxus" plating are applied to the guide, which increases the hardness of the surface and increases durability and abrasion resistance

・Hardness: SS

・Standard Total Length: 10.8 inches (27.5 cm)

・Standard Weight: 0.2 oz (5 g)

・Weight Capacity: 0.1 - 0.2 oz (3.0 -



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 5.20 cm

奥行 : 40.60 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。