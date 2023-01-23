水陸両用 エアークッションテント スカイブルー【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

水陸両用 エアークッションテント スカイブルー



【商品説明】

・【5色のカラーバリエーション】カラーバリエーションは、スカイブルー、グリーン、オレンジ、ブルー、パープルの５色！ 明るめな色のスカイブルー、グリーン、オレンジ と 落ち着いた色のブルー、パープルをご用意いたしました。 お好みに合わせてお選びください。

・【アウトドア、レジャーに最適】屋内、公園、ビーチ、プールなどさまざまな場所で使えます。大人から子供まで楽しめるエアークッションテント、アウトドアやレジャーに最適な一品です。

・【コンパクトに収納でき持ち運び可能】コンパクトなショルダーバッグには付属してあるエアークッション、サンシェード、ポールなどをすべてコンパクトに収納することができます。ショルダーポーチの紐は長さ調整可能です。総重量も約2kgですので、持ち運びも簡単です。

・【大人1人



【サイズ】

高さ : 20.80 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 33.40 cm

重量 : 3.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。