『ロックポート カジュアルシューズ ブロンソン キャンバス オックスフォード メンズ ブラック 26.5 cm W【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 35分に出品され03月13日 05時 35分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ロックポート] カジュアルシューズ ブロンソン キャンバス オックスフォード メンズ ブラック 26.5 cm W



【商品説明】

・truTECH:衝撃吸収クッション材がヒールを衝撃から守り着地安定性を高めます。

・ソール素材または裏地: TR

・ヒールのタイプ: ヒールなし

・留め具の種類: レースアップ

・耐水性能なし

・表地: インド

・靴幅: W



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 20.10 cm

奥行 : 35.50 cm

重量 : 1.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。