『Nゲージ 3057-2 EF63 2次形【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 29分に出品され03月30日 22時 29分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nゲージ 3057-2 EF63 2次形
【商品説明】
・JR東日本製品化許諾済
・対象年齢 :8歳から
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 4.40 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8593円
356 入札履歴
終了
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