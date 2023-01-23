『Nゲージ 3057-2 EF63 2次形【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 29分に出品され03月30日 22時 29分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nゲージ 3057-2 EF63 2次形



【商品説明】

・JR東日本製品化許諾済

・対象年齢 :8歳から

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 4.40 cm

奥行 : 19.40 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。