『スタンダード トロフィー 3 T3801 Aサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 21時 49分に出品され03月31日 21時 49分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【サイズ】 T3801A サイズ高さ88cm 重量約1.230g



【材 質】 樹脂製



【文字彫刻】 文字彫刻は、無料でさせて頂きます。



【納 期】 納期は、3〜5日間（土日祝除く）※在庫状況により日数がかかる場合があります。その場合は、ご連絡させて頂きます。お急ぎの場合は、ご連絡下さいましたらご相談させて頂きます。