『「１２本収納」BIDI BADU(ビディバドゥ) アヨ(Ayo) ラケットバッグ テニスバッグ A343037203(21y8m)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 15分に出品され04月04日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SPEC

カラー：ダークブルー×フレイム×アクア(DBLFLAQ)、ピンク×ダークブルー×ホワイト(PKDBLWH)

サイズ：約70×28×40

素材：ナイロン100%

名称：BIDI BADU AYO RACKETBAG

原産国：中国

仕様：スタイリッシュで実用的なラケットバッグです。

・フルレングスポケット×2

・サーモ機能付きフルレングスポケット×1

・アクセサリポケット×2

・通気口付きシューズポケット×1

・持ち手×1

・ショルダーベルト×2

・ネームプレートホルダー×1