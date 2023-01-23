『「１２本収納」BIDI BADU(ビディバドゥ) アヨ(Ayo) ラケットバッグ テニスバッグ A343037203(21y8m)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 15分に出品され04月04日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SPEC
カラー：ダークブルー×フレイム×アクア(DBLFLAQ)、ピンク×ダークブルー×ホワイト(PKDBLWH)
サイズ：約70×28×40
素材：ナイロン100%
名称：BIDI BADU AYO RACKETBAG
原産国：中国
仕様：スタイリッシュで実用的なラケットバッグです。
・フルレングスポケット×2
・サーモ機能付きフルレングスポケット×1
・アクセサリポケット×2
・通気口付きシューズポケット×1
・持ち手×1
・ショルダーベルト×2
・ネームプレートホルダー×1
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落札価格8593円
88 入札履歴
終了
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