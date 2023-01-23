『キャロライナヘレラ 212VIP ロゼ EDP 50ml【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 04時 43分に出品され03月21日 04時 43分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャロライナヘレラ 212VIP ロゼ EDP 50ml
【商品説明】
・内容量:50g
・原産国:スペイン
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :55mmX55mmX120mm
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 13.21 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8593円
83 入札履歴
終了
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