『キャロライナヘレラ 212VIP ロゼ EDP 50ml【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 04時 43分に出品され03月21日 04時 43分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャロライナヘレラ 212VIP ロゼ EDP 50ml



【商品説明】

・内容量:50g

・原産国:スペイン

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :55mmX55mmX120mm



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 13.21 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。