『東京戸張 フラワーネット Cタイプ 10cm角目 5目×100m 茶色/400d×24本撚り C105 522005【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 43分に出品され04月17日 15時 43分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他ガーデニング、園芸用品

【商品名】

東京戸張 フラワーネット Cタイプ 10cm角目 5目×100m 茶色/400d×24本撚り C105 522005



【商品説明】

・規格:10cm角目、5目×100m、400d×24本撚り



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 45.80 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。