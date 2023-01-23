『エーハイム フィルターケース L(2235)/2236/2036用 L サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 13時 27分に出品され04月24日 13時 27分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エーハイム フィルターケース L(2235)/2236/2036用 L サイズ



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×18×30cm

・本体重量:480g



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 37.90 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。