『エーハイム フィルターケース L(2235)/2236/2036用 L サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 13時 27分に出品され04月24日 13時 27分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エーハイム フィルターケース L(2235)/2236/2036用 L サイズ
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×18×30cm
・本体重量:480g
【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 37.90 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8593円
774 入札履歴
終了
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