『メイホウMEIHO VS-7055N BM-300LIGHT×1 タックルボックス+ロッドスタンドセット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 01分に出品され03月28日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 釣り糸、ライン

【商品名】

メイホウMEIHO VS-7055N BM-300LIGHT×1 タックルボックス+ロッドスタンドセット



【商品説明】

・BM-300LIGHTが1台付き

・コンパクトモデル

・タックルボックス ロッドスタンド付き

・バランスを崩さず安心して持ち運ぶことが可能



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。