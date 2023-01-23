『GSI コーヒーボイラー ホウロウ 36カップ用 ブルー 11872008002036 5.4L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 24分に出品され04月16日 22時 24分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GSI コーヒーボイラー ホウロウ 36カップ用 ブルー 11872008002036 5.4L



【商品説明】

・容量 : 5.4L

・特徴 : アウトドアや家庭で使えるホウロウで作られたコーヒーボイラー

・素材 : ホウロウ加工スチール



【サイズ】

高さ : 25.60 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 1.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。