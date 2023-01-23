『Jan Craig(ジャンクレイグ) ハンドメイド ヘッドカバー ドライバー用 460cc対応 Orange/White/Black【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 08時 38分に出品され04月25日 08時 38分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Jan Craig(ジャンクレイグ) ハンドメイド ヘッドカバー ドライバー用 460cc対応 Orange/White/Black



【商品説明】

・サイズ:460cc対応、全長17インチ(POMは除く)、POM幅8インチ(横幅)

・原産国:アメリカ

・性別:男性/女性

・素材:ウールヤーン

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【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。