『ダリン ワックスコード 丸紐 3mm １巻（150ｍ）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 09時 34分に出品され04月11日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,592円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ ケイト手芸店 レース・ブレード・コード・テープ・リボン コード 楽器、手芸、コレクション 手芸、ハンドクラフト その他手芸、ハンドクラフト用品

商品コード 170119004