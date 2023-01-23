『空調風神服 長袖ジャケット BK6127F、フルハーネス用長袖ジャケット bigborn メンズ bk6127f 60シルバーグレー 日本【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 35分に出品され03月31日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,592円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
空調風神服 長袖ジャケット BK6127F、フルハーネス用長袖ジャケット bigborn メンズ bk6127f 60シルバーグレー 日本
【商品説明】
・(Size 5L) Shoulder Width: 21.9 inches (55.5 cm)， Sleeve Length: 24.0 inches (61 cm)， Body Width: 26.8 inches (68 cm)， Garment Length: 27
・Material Composition: Cotton broadth: 100% cotton
・Material: cotton
・Size 4L: Shoulder Width: 21.3 inches (54 cm)， Sleeve Length: 24.0 inches (61 cm)， Body Width: 2
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8592円
858 入札履歴
終了
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