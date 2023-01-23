『アイダディ 5020本革トートバッグ 5020-15 グレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 12時 54分に出品され05月14日 12時 54分に終了予定です。即決価格は8,592円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイダディ 5020本革トートバッグ 5020-15 グレー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能
・タテ29cmxヨコ(上部45cmx底部32cm)xマチ13.5cm
・ポケットなし
・収納可能サイズ: 10L以下
・留め具の種類: 無し
・表地: 本革(牛革)
・重量:730g
【サイズ】
高さ : 10.92 cm
横幅 : 31.50 cm
奥行 : 34.79 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8592円
543 入札履歴
終了
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