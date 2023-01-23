『Logicool G Pro ゲーミングマウス 有線 HEROセンサー 軽量3g LIGHTSYNC RGB G-PPD-001r 国内正規【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 10時 48分に出品され03月18日 10時 48分に終了予定です。即決価格は8,592円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Logicool G Pro ゲーミングマウス 有線 HEROセンサー 軽量3g LIGHTSYNC RGB G-PPD-001r 国内正規
【商品説明】
・【6個のプログラム可能なボタン】
・【83gの小型軽量デザイン】かぶせ持ちと掴み持ちに最適な設計で、一般的な日本人の手にフィットし長時間プレイでも手が疲れにくい。
・【HERO16Kセンサー】次世代HERO 16Kオプティカルセンサーを搭載し、最大のトラッキング精度を実現。ゲーム用のカスタムプロファイルやマウス感度の微細な調整も100~16，000DPI可能。(G HUB使用時1単位から調整可)
・【Logicool G PRO 有線 ゲーミングマウス】人気のG PRO ワイヤレスゲーミングマウスG-PPD-002WLの有線版です。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8592円
266 入札履歴
終了
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