『BRIDGESTONE(ブリヂストン) ゴルフボール NEWING SUPER MILD 3 ニューイング スーパーマイルド 3 ゴルフボー【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 07時 50分に出品され04月03日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,592円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BRIDGESTONE(ブリヂストン) ゴルフボール NEWING SUPER MILD 3 ニューイング スーパーマイルド 3 ゴルフボー



【商品説明】

・フィーリング：大きくつぶれるマイルドな打感

・ヘッドスピード：全領域

・ボールタイプ：飛距離重視タイプ

・構造：3ピース構造

・生産国：日本



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。