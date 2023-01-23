『ヒュンメル ジャケット TECH SUITS JACKET メンズ インディゴネイビー (71) 日本 S (日本サイズS相当)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 42分に出品され03月05日 04時 42分に終了予定です。即決価格は8,592円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒュンメル ジャケット TECH SUITS JACKET メンズ インディゴネイビー (71) 日本 S (日本サイズS相当)



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:83.5cm 身幅:51cm 着丈:71.5cm

・SIZE:M ゆき丈:80cm 身幅:49cm 着丈:68cm

・SIZE:O ゆき丈:86.5cm 身幅:53cm 着丈:74cm

・SIZE:S ゆき丈:78.5cm 身幅:47.5cm 着丈:65cm

・素材構成: 100% 分類外繊維



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。