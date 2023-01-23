『新鋭工業 ディスポ吸引バッグ（ディスポタイプ） 交換キット S-II W-II セパII用 4560209426057【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 23分に出品され03月23日 16時 23分に終了予定です。即決価格は8,591円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
交換キット S-II/W-II/セパII用バッグ容量：1000mL対応機種：ミニックS-II（8-7201-13）、ミニックW-II（8-7201-12）、セパ-II（0-9519-11）
テルモ 弾性ストッキング JOBST 【医療向け】ウルトラシアー20 JP-U20WMS 1足×2個セット 形：パンティストッキング サイズ：M 色：シルキーベージュ
¥ 8583
太陽医療品製作所 タイヨー脱腸帯 F号
¥ 8574
ケース販売HEIKO 規格ポリ袋 ヘイコーポリ 03 No.19 紐なし 006611901 1ケース(100枚入×10袋 合計1000枚)
¥ 8573
アズワン ナビス 胃潰瘍モデル スタンド付き K217 (8-8569-01)
¥ 8561
アズワン9-829-06ラボランハンディーブラシ１１本入【袋】(as1-9-829-06)
¥ 8560
ミヅシマ工業7-1042-05ダストパック（脱臭剤付き）２０４−０２１０ステンレス【個】(as1-7-1042-05)
¥ 8560
アズラボ(アズワン)1-3343-03アズラボ滅菌用オートクレーブバッグ(赤色・無地)６００×９００ｍｍ【袋】(as1-1-3343-03)
¥ 8560
ホギ2-611-07ワンシールバッグ150×400mmＨＭ−１４１１500枚入【箱】(as1-2-611-07)
¥ 8560
ステリーフ（滅菌ロールバック） SL-250(250MMX200M) ステリーフ(メッキンロールバック)(22-2227-05)【1箱単位】
¥ 8557
超通気サーティパッドホワイト８００DSC-111-800(ツウキタイプ) チョウツウキサーティパッドホワイト(イノアックリビング)(24-7751-03)【1個単位】
¥ 8557
サーティパッドＰＲＯ Ａｇ ８００DSP-800(ボウスイタイプ) サーティパッドPROAG800(イノアックリビング)(24-7751-00)【1個単位】
¥ 8557
くまの子くーちゃん
¥ 8553
ＳＤＢ-０４２Ｓセンサー付ダストボックス
¥ 8553
ケース販売HEIKO 規格ポリ袋 ヘイコーポリ No.816 紐なし 006628600 1ケース(50枚入×10袋 合計500枚)
¥ 8551
ケース販売HEIKO 規格ポリ袋 ヘイコーポリ No.816 紐なし 006628600 1ケース(50枚入×10袋 合計500枚)
¥ 8551
ケース販売HEIKO 規格ポリ袋 ヘイコーポリ No.816 紐なし 006628600 1ケース(50枚入×10袋 合計500枚)
¥ 8551
ケース販売HEIKO 規格ポリ袋 ヘイコーポリ No.816 紐なし 006628600 1ケース(50枚入×10袋 合計500枚)
¥ 8551
竹虎ビニールエプロン 袖つき M ブルー 1枚入×50袋 076393
¥ 8548
落札価格8591円
223 入札履歴
終了
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