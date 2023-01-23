『新鋭工業 ディスポ吸引バッグ（ディスポタイプ） 交換キット S-II W-II セパII用 4560209426057【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 23分に出品され03月23日 16時 23分に終了予定です。即決価格は8,591円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 交換キット S-II/W-II/セパII用バッグ容量：1000mL対応機種：ミニックS-II（8-7201-13）、ミニックW-II（8-7201-12）、セパ-II（0-9519-11）