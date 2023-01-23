インテリア ノンフレームミラー 150cmx40cm 全身鏡 ノンフレーム スタンドミラー 姿見 飛散防止 鏡 姿見鏡 おしゃれ ウォールミラー 賃貸【お歳暮】

商品情報

手鏡、ハンドミラー

【商品名】

ノンフレームミラー 150cmx40cm 北欧 大型 丸角 飛散防止 スタンドミラー 壁掛け鏡 全身 姿見鏡 おしゃれ ウォールミラー 賃貸



【商品説明】

・1:全身鏡のサイズ 幅 40cm 高さ 150cm 重量 7kgくらい

・2:姿見 鏡正面から見るとフレームが気にならない薄いのデザインHDガラス使用しているので、映り込んだ物体の色・実現をそのまま鮮明に再現するミラーです。

・4:壁掛け、スタンドの2WAYスタイルとなっており、使わないときには折り畳むことができます。本体重さ約7kgなので女性一人でもお部屋からお部屋への移動がラクラクと持ち運ぶことができます。

・5:壁掛け式 壁に掛けてスペースを節約，安全、永久的，地震の際にも倒壊の心配がありません スタンド式，賃貸住宅が壁に穴を開けたくない人は立てて使えます，また飛散防止加工がされており破損時にも安



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。