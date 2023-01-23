『インテリア ノンフレームミラー 150cmx40cm 全身鏡 ノンフレーム スタンドミラー 姿見 飛散防止 鏡 姿見鏡 おしゃれ ウォールミラー 賃貸【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 01時 57分に出品され05月08日 01時 57分に終了予定です。即決価格は8,591円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
手鏡、ハンドミラー
【商品名】
ノンフレームミラー 150cmx40cm 北欧 大型 丸角 飛散防止 スタンドミラー 壁掛け鏡 全身 姿見鏡 おしゃれ ウォールミラー 賃貸
【商品説明】
・1:全身鏡のサイズ 幅 40cm 高さ 150cm 重量 7kgくらい
・2:姿見 鏡正面から見るとフレームが気にならない薄いのデザインHDガラス使用しているので、映り込んだ物体の色・実現をそのまま鮮明に再現するミラーです。
・4:壁掛け、スタンドの2WAYスタイルとなっており、使わないときには折り畳むことができます。本体重さ約7kgなので女性一人でもお部屋からお部屋への移動がラクラクと持ち運ぶことができます。
・5:壁掛け式 壁に掛けてスペースを節約，安全、永久的，地震の際にも倒壊の心配がありません スタンド式，賃貸住宅が壁に穴を開けたくない人は立てて使えます，また飛散防止加工がされており破損時にも安
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ヤマムラ スタイリッシュミラー MS-211 1セット(3個入）（直送品）
¥ 8577
Wonstart 女優ミラー ハリウッドミラー 卓上 14個LED電球付き 暖色・寒色 ２色ライトモード 明るさ調節可能 鏡 ライト付き 卓
¥ 8574
ヤマムラ シンプルカットフレームミラーＳ YSD-7×15 1セット（15個）（直送品）
¥ 8573
ヤマムラ クレールハンドミラー Y-27WH×12 1セット（12個入り）（直送品）
¥ 8573
Fenair 化粧鏡 女優ミラー ハリウッドミラー メイク 鏡 卓上 壁掛け 2wayで使える LEDライト付き 三色点灯モード 無段階調光
¥ 8567
FENCHILIN 化粧鏡 女優ミラー 卓上鏡 卓上ミラー ハリウッドミラー 三色照明モード 明るさ調節可能 12個ハリウッドLED電球付き
¥ 8565
フェスティノ 充電式LEDファンミラー SMHB-032 FESTINO (サンドベージュ)
¥ 8564
TSK スリーウェイミラー
¥ 8563
Sakulaya 鏡 卓上 女優ミラー 卓上ミラー 化粧鏡 木製 角度調整 小物収納台座 ウッドスタンドミラー卓上鏡ミラー クルミ材
¥ 8562
鏡 スリム 天然木 姿見鏡 全身 ミラー 北欧 ウォールナット ナチュラル 18×105cm スマート ミラー 木目 (ナチュラル)
¥ 8562
鏡 スリム 天然木 姿見鏡 全身 ミラー 北欧 ウォールナット 18×105cm スマート ミラー 木目 (ウォールナット)
¥ 8562
フェスティノ 充電式LEDファンミラー SMHB-032 FESTINO (ホワイト)
¥ 8562
Fancii 10倍拡大化粧鏡 プレミアムメイクミラー LEDライト付き 充電式、3色調光 吸盤ロック付き 360度回転 スタンド/壁掛け両
¥ 8562
フェスティノ 充電式LEDファンミラー SMHB-032 FESTINO (ホワイト)
¥ 8562
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¥ 8562
卓上ミラー 卓上鏡 おしゃれ 鏡 テーブルミラー スタンドミラー アイアン デスクミラー 鳥 アンティーク風 アイアンバードスタンドミラー
¥ 8561
アンティーク調 60cm幅大型ミラー 飛散防止フィルム貼り (ホワイト)
¥ 8561
Beautimira LED ミラー 洗面所 浴室鏡 洗面台 ledライト付 ３色調整可能 横掛け縦掛け可能 (35*50CM)
¥ 8560
落札価格8591円
791 入札履歴
終了
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