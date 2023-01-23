『あすつく対応 「直送」 サンドビック（ＳＶ） ［RCMT0803M0SM］ コロターン107 旋削用ポジ・チップ 1115 358-7428【キャンセル不可】ポイント5倍【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 03時 13分に出品され04月17日 03時 13分に終了予定です。即決価格は8,591円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。【用途】 耐熱合金加工用。 中加工用。 【仕様】 勝手：勝手なし チップサイズ：08 iC：8 s：3.175 re：4 【仕様２】 小物部品の外径加工用コーティング超硬チップ 丸チップ ポジチップ 【原産国】 スウ