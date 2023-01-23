『GORGSPET キャットタワー 猫タワー人気ランキング おしゃれ 人気 夏用 掃除可能 爪とぎ キレイ省スペース 安定性 大型猫用 多頭飼【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 54分に出品され03月06日 15時 54分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GORGSPET キャットタワー 猫タワー人気ランキング おしゃれ 人気 夏用 掃除可能 爪とぎ キレイ省スペース 安定性 大型猫用 多頭飼



【商品説明】

・?【愛猫の健康を守り、家具を長持ちさせる】一部の支柱はすべて麻のロープで巻かれており、上下に走る途中も爪とぎを忘れることない、マットの素材も爪とぎ機能を持つサイザル布を使用しているので、愛猫によって家具が摩耗する心配はもうない。

・??【日本語取扱書、組立簡単】当社の説明書はすべて、短時間で組み立てられるように、書



【サイズ】

高さ : 32.00 cm

横幅 : 52.00 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 10.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。