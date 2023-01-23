『リボンの騎士 Complete BOX（期間限定生産） [DVD]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 34分に出品され03月21日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD アニメテレビアニメ 発売日:2008/07/23 販売元:コロムビア・マーケティング 登録日:2008/05/14 手塚治虫 60年代日本のテレビアニメ 手塚治虫原作映像作品 特典:解説書 解説:手塚治虫原作の日本で最初の少女向けアニメ。様々な名作童話、神話の要素を取り入れたファンタジー作品。本作はプライスダウンしたお手ごろ価格のBOX。期間限定生産。