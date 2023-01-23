『鉄腕アトム Complete BOX 1（期間限定生産） [DVD]【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 20時 21分に出品され04月17日 20時 21分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD アニメテレビアニメ 発売日:2008/07/23 販売元:コロムビア・マーケティング 登録日:2008/05/14 TVアニメ鉄腕アトム（1963） 60年代日本のテレビアニメ 手塚治虫原作映像作品 6202304120284 特典:解説書 解説:手塚治虫原作、日本初の30分TVアニメで、日本アニメの基礎を作った作品。1963年1月1日からフジテレビ系で放送され、爆発的人気を誇った。本作はプライスダウンしたお手ごろ価格のBOX第1弾。期間限定生産。