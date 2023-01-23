『QEZER ダウン シュラフ 600FP高級ダウン 封筒型寝袋 春夏秋用 400T撥水加工 コンパクト 軽量 2人用に連結可能 収納袋付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 17時 13分に出品され04月02日 17時 13分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

QEZER ダウン シュラフ 600FP高級ダウン 封筒型寝袋 春夏秋用 400T撥水加工 コンパクト 軽量 2人用に連結可能 収納袋付き



【商品説明】

・【超軽量・コンパクト】使用サイズ：215cm x 78cm、収納サイズ：29cm x 18cm(専用圧縮収納袋)、重量?：820 克。ポリエステル綿の寝袋の約半分の重さと体積で、持ち運びや保管が簡単な超コンパクトです。収納の際は、寝袋の中の空気を十分に排出してから、丸めて収納袋に押し込めば、収納袋の留め具を調整して上下を圧縮すると、コンパクトに収納できます。

・【足元通気封筒型寝袋】封筒のデザインで、1人で寝ても動きやすく、足元のジッパーを開けることができ、通気性に優れ、左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます。柔らかな触り心地、優れた弾力性と包み込むような上質な



【サイズ】

高さ : 17.40 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 34.90 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。