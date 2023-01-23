『クレハ(KUREHA) ハリス シーガー 60m 30号【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 19時 05分に出品され03月10日 19時 05分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

クレハ(KUREHA) ハリス シーガー 60m 30号



【商品説明】

・フロロカーボン



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。