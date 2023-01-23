『GeeekPi 5インチHDMIモニターLCD抵抗膜方式タッチスクリーン800x480 LCDディスプレイRaspberry Pi 4モデル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 08時 29分に出品され04月14日 08時 29分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
パソコン用ディスプレイ、モニター
【商品名】
GeeekPi 5インチHDMIモニターLCD抵抗膜方式タッチスクリーン800x480 LCDディスプレイRaspberry Pi 4モデル
【商品説明】
・Raspbian / Ubuntu Mate / NOOBS with Raspberry Pi、Windows / Ubuntu / Mac with PC、Intel-Processor Base MiniPCをサポートします
・USB抵抗膜方式タッチコントロール！ プラグ＆プレイ！ ドライバーは必要ありません
・Wiki: http://wiki.52pi.com/index.php/5-Inch-800x480-HDMI-TFT-LCD-Touch-Screen_SKU:Z-0053
・パッケージ内容：1 * 5インチHDMIタッチスクリーンデ
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 17.20 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Direct NS Note Standard GN224H/S5 PC-GN224HSA5 PC
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Note Standard NS150/GAB PC-NS150GAB、NS150/GAB-KS
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Note Standard NS350/CAW PC-NS350CAW、NS350/CAW-E3
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Direct NS Note Standard GN234G/S6 PC-GN234GSA6 PC
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LaVie S LS550/NSB PC-LS550NSB、LS550/NSB-J PC-LS550NSB-J
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS Note Standard SN242G/SA9-1 PC-SN242GSA9-
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS Note Standard SN232/GSA6-1 PC-SN232GSA6-
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Note Standard NS300/MAW PC-NS300MAW、NS300/MAW-E3
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Note Standard NS550/BAR PC-NS550BAR、NS550/BAR-KS
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Note Standard NS100/E1W PC-NS100E1W、NS100/E2W PC-
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS Note Standard SN254F/SA9-1 PC-SN254FSA9-
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS Note Standard SN234/GSA7-1 PC-SN234GSA7-
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS Note Standard SN17C/NSA7-1 PC-SN17CNSA7-
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LaVie G タイプS GN227T/T1 PC-GN227TTA1 PC-GN227TTD1 PC-GN2
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS Note Standard SN16C/NSAA-1 PC-SN16CNSAA-
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS Note Standard SN16C/NSA8-1 PC-SN16CNSA8-
¥ 8584
国内発送 修理交換用 NEC LaVie S LS350/SSR PC-LS350SSR、LS350/SSR-E3 PC-LS350SSR-
¥ 8584
KOORUI 22インチコンピューターモニター FHD 1080P/フルHD VAデスクトップディスプレイ75HZ超薄型スリムベゼル/アイケ
¥ 8551
落札価格8590円
543 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！