『GeeekPi 5インチHDMIモニターLCD抵抗膜方式タッチスクリーン800x480 LCDディスプレイRaspberry Pi 4モデル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 08時 29分に出品され04月14日 08時 29分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パソコン用ディスプレイ、モニター

【商品名】

GeeekPi 5インチHDMIモニターLCD抵抗膜方式タッチスクリーン800x480 LCDディスプレイRaspberry Pi 4モデル



【商品説明】

・Raspbian / Ubuntu Mate / NOOBS with Raspberry Pi、Windows / Ubuntu / Mac with PC、Intel-Processor Base MiniPCをサポートします

・USB抵抗膜方式タッチコントロール！ プラグ＆プレイ！ ドライバーは必要ありません

・Wiki: http://wiki.52pi.com/index.php/5-Inch-800x480-HDMI-TFT-LCD-Touch-Screen_SKU:Z-0053

・パッケージ内容：1 * 5インチHDMIタッチスクリーンデ



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ スマホ、タブレット、パソコン

ディスプレイ、モニター タグ GeeekPi

5インチHDMIモニターLCD抵抗膜方式タッチスクリーン800x480

LCDディスプレイRaspberry

Pi

4モデル