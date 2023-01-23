『ドライブベッド ペット 洗える ドライブボックス 犬 猫 小型犬 お出かけ 座席シート 車載 ペットキャリー アウトドア 防災 旅行 おしゃれ 肘掛け 運転席 助手席【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 22時 46分に出品され03月24日 22時 46分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ご注意：ペット用品なので、衛生上、サイズ交換、返品などのご対応しかねます。
運転席と助手席のあいだにつけられる3WAYドライブベッド
大切な家族であるワンちゃんの安全と快適さを
第一に考えてお作りしたドライブベッドです。
Point.1 3つのゴムバンド
車種によってアームレストの長さや形状が異なりますので、
安全＆手軽にアームレストに固定できるゴムバンドは3か所準備しました。
2か所以上とまっていることを確認してご利用ください。
Point.2 丈夫で肉厚なツイル生地
ワンちゃんが滑りにくく丈夫なツイル生地を採用しました。
カバーとクッションは外して洗えますので安心です。
Point.3 高密度ウレタンとボリュームわた
側面は柔軟性と支持性のあるウレタン、クッションと
フロント部分にはたっぷりのワタを詰めました。寝心地抜群です
Point.4 長さ調整ができる飛び出し防止リード
ご使用の際はワンちゃんの体高や寛ぎスタイルに合わせて
飛び出し防止リードの長さを調整してください。
首輪よりもハーネスの方が安心です。
ご注意：この商品は圧縮してします
お客様にはご不便おかけしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
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落札価格8590円
382 入札履歴
終了
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