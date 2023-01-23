ドライブベッド ペット 洗える ドライブボックス 犬 猫 小型犬 お出かけ 座席シート 車載 ペットキャリー アウトドア 防災 旅行 おしゃれ 肘掛け 運転席 助手席【年末の贈り物】

商品情報

ご注意：ペット用品なので、衛生上、サイズ交換、返品などのご対応しかねます。



運転席と助手席のあいだにつけられる3WAYドライブベッド



大切な家族であるワンちゃんの安全と快適さを

第一に考えてお作りしたドライブベッドです。



Point.1 3つのゴムバンド

車種によってアームレストの長さや形状が異なりますので、

安全＆手軽にアームレストに固定できるゴムバンドは3か所準備しました。

2か所以上とまっていることを確認してご利用ください。



Point.2 丈夫で肉厚なツイル生地

ワンちゃんが滑りにくく丈夫なツイル生地を採用しました。

カバーとクッションは外して洗えますので安心です。



Point.3 高密度ウレタンとボリュームわた

側面は柔軟性と支持性のあるウレタン、クッションと

フロント部分にはたっぷりのワタを詰めました。寝心地抜群です



Point.4 長さ調整ができる飛び出し防止リード

ご使用の際はワンちゃんの体高や寛ぎスタイルに合わせて

飛び出し防止リードの長さを調整してください。

首輪よりもハーネスの方が安心です。



ご注意：この商品は圧縮してします

お客様にはご不便おかけしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。