『ソニー イヤホン MDR-EX250 : カナル型 ブルー MDR-EX250 LI【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 18時 36分に出品され04月25日 18時 36分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー イヤホン MDR-EX250 : カナル型 ブルー MDR-EX250 LI
【商品説明】
・インピーダンス:16Ω
・コード長:約1.2mリッツ線
・ドライバーユニット:12mm ドーム型(CCAW採用)
・再生周波数帯域:5-25，000Hz
・型式:密閉ダイナミック型
・感度:106dB/mW
・最大入力:100mW (IEC)
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 5.80 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8590円
924 入札履歴
終了
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