『OLIVE des OLIVE school オリーブ デ オリーブ スクール ファスナー付きロゴプリントデイパック 30L 通学用 ガール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 14時 04分に出品され04月07日 14時 04分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 リュックサック（子ども用）

【商品名】

OLIVE des OLIVE school オリーブ デ オリーブ スクール ファスナー付きロゴプリントデイパック 30L 通学用 ガール



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 33.20 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。