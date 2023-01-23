『OLIVE des OLIVE school オリーブ デ オリーブ スクール ファスナー付きロゴプリントデイパック 30L 通学用 ガール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 14時 04分に出品され04月07日 14時 04分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リュックサック（子ども用）
【商品名】
OLIVE des OLIVE school オリーブ デ オリーブ スクール ファスナー付きロゴプリントデイパック 30L 通学用 ガール
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 49.20 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8590円
886 入札履歴
終了
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